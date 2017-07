La feria du Sud-Ouest est le plus gros rassemblement festif de France : chaque année, elle attire plus d'un million de visiteurs. L'an dernier, la sécurité avait été fortement renforcée après les attentats. Cet été, la sécurité est encore sur toutes les lèvres, bien que les participants aient envie d'en profiter. Reportage de Pierrick Pasquet et Antoine Esteve.