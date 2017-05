Coupe de France : Le PSG vainqueur sur le fil contre Angers «

Le Paris SG a remporté sa 3e Coupe de France d'affilée, la 11e de son histoire (un record), en battant Angers 1 à 0, samedi, en finale au Stade de France.

Le PSG, désormais triple tenant du titre, s'offre aussi un deuxième titre cette saison après la Coupe de la Ligue et termine sa saison chaotique sur une note plus positive. Mais que ce fut difficile! Il a fallu un dernier corner, tiré par l'Argentin Angel Di Maria, pour que la vaillante défense angevine ne cède, sur un but contre son camp du Sénégalais Issa Cissokho (90+1).

Le club de la capitale, dépossédé de son titre de champion de France par Monaco et humilié par Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions (l'historique 6-1), s'évite ainsi une nouvelle désillusion. Mais ses difficultés récurrentes soulèvent aussi beaucoup de questions sur la suite du projet du Paris SG.