Crue : des maisons inondées près de Rouen «

Cent cinquante personnes ont été évacuées et relogées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le secteur d'Elbeuf, près de Rouen, en raison de débordements de la Seine, selon un "premier bilan" de la préfecture de Seine maritime. Quarante six communes sont "à des degrés divers touchées" par cette crue, parmi lesquelles Elbeuf, Sotteville-les-Rouen et Saint-Aubin-les-Elbeuf dans cette dernière commune nos équipes se sont rendues. Le reportage de Régine Delfour, Sophia Rousseau et Florian Paume.