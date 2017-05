Cyberattaque mondiale : l'usine Renault de Douai à l'arrêt ce lundi «

Cette attaque vise le chaos. Depuis vendredi, des entreprises des Etats-Unis, de Russie ou encore de France et du Mexique sont visées par une attaque informatique de grande ampleur, à tel point que Renault a décidé de mettre à l'arrêt ses machines dans l'une de ses usines françaises.

Une usine à l’arrêt et 5 500 employés au chômage technique. Touchée par le piratage informatique qui a ciblé des centaines d’entreprises depuis vendredi, Renault a décidé de fermer son entreprise de Douai, l’une des plus importantes du secteur automobile en France. La direction a demandé aux syndicats de faire passer le message que demain, personne ne travaillerait à cause de l'attaque des hackers. Des robots et des ordinateurs sont déprogrammés à la stupéfaction générale.

200 000 ordinateurs infectés en trois jours

En trois jours, 200 000 ordinateurs auraient été infectés, dans plus de 150 pays par un logiciel malveillant : Wanna Cry ("tu veux pleurer ?" en français). Le constructeur craint que le bilan ne grimpe lundi. Le virus pourrait infecter encore plus de postes lundi, lorsque les employés rallumeront leur ordinateur en arrivant au bureau. Un logiciel particulièrement virulent verrouille les fichiers des utilisateurs et leur demande une rançon en échange du déblocage : 300 dollars à payer sous trois jours, sous peine que la somme ne double. Une somme modeste, mais qui pourrait s’avérer colossale face à l’ampleur du piratage. Samedi, à la mi-journée, 81 transactions avaient déjà été effectuées, pour une valeur de 28 600 dollars. Le virus se propage vite. Quand un ordinateur est infecté, il scanne le réseau auquel il est connecté, c’est-à-dire potentiellement l’ensemble des ordinateurs de la compagnie, en s’implantant dans toutes les machines vulnérables. C’est justement ce scénario que souhaite éviter Renault, en demandant à ses salariés de ne pas se présenter au travail ce lundi.