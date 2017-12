Malgré la neige et le froid, 5 à 20 migrants traversent les Alpes chaque jours. Le passage par le sud des Alpes étant fermé, ils passent désormais près de Briançon. Le col est à 1700 mètre d'altitude. Et malgré le risque évident de mort et la traque incessante de la police, ils gravissent la montage enneigée de jour comme de nuit.