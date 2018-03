Nouvelle offensive du froid à deux jours du printemps. La neige s'est invitée sur 13 départements d'Ile-de-France et de Normandie. L'alerte Neige et verglas a pris fin ce matin à 11 h mais une autre alerte a été activée sur quatre départements du sud de la France : l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Reportage de Viviane Hervier et Pierre-François Altermatt