Comment aller faire quelques courses... ou bien rendre visite à la famille pendant les fêtes de Noël, quand on est retraité et qu'on ne conduit plus ? Une association de Gironde a trouvé la réponse à cette question. C'est l'auto-partage pour personnes âgées. Il permet de mettre en relation des retraités qui ont une voiture, avec un chauffeur qui fait le trajet, pour quelques euros.