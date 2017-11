Deux jours pour aider les plus démunis. À partir d'aujourd'hui, des bénévoles collecteront des dons à la sortie des supermarchés pour la Banque alimentaire. Plus de 2 millions de personnes pourront ensuite en bénéficier. Une collecte qui se prépare bien en amont, comme vous allez le voir dans ce reportage dans le Bas-Rhin, avec Kin Sun et David Brunet.