Déchets non recyclables : Une usine unique en France «

Et s'il était possible de valoriser tous vos déchets, même non recyclables, pour les transformer en énergies renouvelables ? C'est en tout cas le pari relevé par trois communautés d'agglomérations du Nord pas de Calais grâce à une usine de transformation d'ordures ménagères très innovante et unique en France. Visite guidée avec Damien Deparnay et Sebastien Boey.