Déclaration du gérant de l'entreprise Faur : la SNCF se dit "choquée" «

La SNCF se déclare choquée par les accusations particulièrement graves qui viennent d’être formulées à son encontre, et cela alors que l’heure est au recueillement et à la solidarité avec les victimes, leur famille et leurs proches.