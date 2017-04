Découverte d'une mosaïque gallo-romaine à Uzès «

Lorsqu'elle a été découverte en 2013, la mosaïque romaine d'Uzès dans le Gard, avait ravi professionnels et amateurs. En parfait état de conservation, elle pourrait apprendre beaucoup sur la cité et son histoire. Les travaux de dépose ont débuté cette semaine, avec pour objectif de transporter et conserver la mosaïque afin de l'étudier. Un reportage de Lenny Pomerantz et Laure Parra.