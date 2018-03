Ce mardi 20 mars 2018 se tient la 12ème Journée Française de l?Allergie. En France et dans le monde, les allergies sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. Plus inquiétant encore, la plupart des personnes allergiques ne le savent pas faute de se faire diagnostiquer. Reportage à Lille de Gautier Delobette et Sébastien Boey.