Des autocaristes très contrôlés en France «

L'enquête continue à Millas alors qu'une reconstitution a eu lieu mardi et que la conductrice a été à nouveau placée en garde à vue. Partout en France les autocaristes qui font du transport scolaire avec 2,1 millions d'élèves qui prennent le car chaque jour, regardent cette affaire avec attention en insistant sur le fait qu'ils sont très contrôlés par les autorités et que les conducteurs sont sans cesse en formation. A Nantes rencontre avec une conductrice de car scolaire et patron d'entreprise de transport affilié à la Fédération Nationale du Transport de Voyageurs à laquelle 90% des autocaristes adhèrent.