Plus d'une semaine après les résultats du baccalauréat, 87 000 diplômés n'ont toujours pas d'affectation à l'université pour la rentrée prochaine, faute de place disponible. Une situation qui inquiète les associations qui appellent à plus de moyens dans l'Enseignement supérieur. Un sujet signé Maël Agostini et Charles Sapin.