Des mal-logés occupent un gymnase près de l'Elysée «

Une centaine de sans-abri ont passé la nuit dans un gymnase du 8e arrondissement de Paris. C'est l'association Droit au logement (DAL) qui a organisé l'occupation des lieux, non loin de l'Elysée. Sur place, nos reporters ont rencontré des hommes et des femmes désemparés, certains vivent dans la rue, d'autres, dans des voitures, et tous espèrent une action politique pour être logés. Sujet de Julien Garrel, avec Anthony Favalli.