Des mesures pour l'apprentissage «

Edouard Philippe annoncera ce vendredi "les premières mesures sur la reforme de l'apprentissage" aux acteurs concernés (syndicats, patronat, régions...). 62 % des apprentis trouvent un travail dans les 7 mois qui suivent leur formation. Le gouvernement veut rendre plus facile l'accès à cette filière pour en faire un parcours d'excellence. Les entreprises demandent plus de simplification, de nombreux artisans renoncent à embaucher un apprenti. Un reportage de Jean-Michel de Cazes et Mickaël Chaillou.