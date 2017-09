"Des mots qui font mal", c'est le titre donné à une grande campagne contre la violence verbale infligée aux enfants. Diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux, elle vise à sensibiliser et à mettre en garde les parents contre la violence des mots qui peut fragiliser le développement d'un enfant et le poursuivre jusqu'à l'âge adulte.