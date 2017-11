Des pêcheurs fatigués par les réglementations «

À l'occasion d'une réunion du premier ministre à Brest, il va être question de réglementation maritime et de quotas de pêche. Les marins sont de plus en plus découragés, et dans les ports beaucoup se demandent s'ils ne vont pas arrêter leur activité et abandonner leurs bateaux. Sur les filayeurs notamment, l'ambiance est morose. Reportage au retour de pêche dans le port d'Arcachon.