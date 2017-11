Désormais, les cartes grises se font en ligne «

C'est une petite révolution dans le monde de l'administration : fini les files d'attente au guichet de la préfecture pour les cartes grises et les permis de conduire. Désormais, toutes vos démarches se feront par internet, depuis votre domicile. Et pour ceux qui n'ont pas internet à la maison ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec la Toile, pas de panique, un guichet numérique est toujours accessible dans les préfectures et sous-préfectures. Reportage dans le Nord, avec Damien Deparnay.