Deux policiers agressés à Champigny-sur-Marne «

Deux policiers ont été violemment agressés par un groupe d’individus, qui tentait de forcer l'entrée d'une soirée privée à Champigny-sur-Marne, durant la nuit de dimanche à lundi.

Les policiers, un homme et une femme, ont été pris à partie à leur arrivée sur les lieux d'une soirée privée à Champigny-sur-Marne (94) . Ils ont été isolés et roués de coups, à l’extérieur de leur véhicule. Des images de l'agression ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et montrent les coups de pieds et de poings portés au corps et au visage des forces de l'ordre. La policière s’est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail (ITT). Son coéquipier, dont le nez a été fracturé, s’est vu prescrire huit jours d'ITT. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promis sur Twitter que les agresseurs des policiers seraient retrouvés et punis.