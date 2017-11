La Journée mondiale du diabète, organisée mardi 14 novembre, a pour thème notamment cette année "Les femmes et le diabète". Un peu partout en France, des séances de sensibilisation, des tests de glycémie gratuits, des animations diététiques sont proposés. Reportage dans le Tarn-et-Garonne et à Toulouse avec Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau.