Il est l'homme le plus puissant de la planète et il vole vers la France. Le président américain atterrira à l'aéroport d'Orly aux alentours de 8h ce matin. Donald Trump vient assister demain aux festivités du 14 juillet. Il va être accueilli par Emmanuel Macron à 15h30 aux Invalides, avant une réunion de travail et une conférence de presse.