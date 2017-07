Donald Trump reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron «

Le président américain a été officiellement accueilli jeudi après midi à l'Elysée par son homologue français. Après un entretien en tête à tête suivi d'un entretien élargi, Donald Trump et Emmanuel Macron ont donné une conférence de presse conjointe.

Emmanuel Macron a déclaré qu'il respectait la décision du président américain de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat auquel lui-même reste attaché. "Je respecte la décision du président Trump. Il va ainsi mener la réflexion et le travail qui conviennent et qui correspondent à ses engagements de campagne. Pour ma part, je reste attaché à l'accord de Paris et à la volonté qui est la mienne de poursuivre le cadre de cet accord et de pouvoir procéder étape par étape à ce qui est prévu par cet accord", a déclaré le président français.