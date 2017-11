Egypte : 235 morts dans l'attaque d'une mosquée «

L'attaque meurtrière survenue ce vendredi dans une mosquée dans la région du Sinaï a fait au moins 235 morts et 125 blessés.

Au moins 235 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'attaque d'une mosquée par des hommes armés dans le nord du Sinaï égyptien. L'attaque s'est produite à Bir El-Abd, un village proche d'Al-Arish, la capitale de la province du nord-Sinaï. Un premier bilan faisait état d'au moins 125 blessés. D'après des responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles au moment de la grande prière hebdomadaire. Cette mosquée est située dans une région où les autorités combattent la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique.



Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis de répondre avec une "force brutale" à cette attaque : "Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement", a-t-il déclaré lors d'un discours télévisé très ferme.