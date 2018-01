Eleanor : vigilance maintenue face aux crues «

La vigilance orange était maintenue dans 14 départements samedi, en raison des risques d'inondations dus aux crues de fleuves et rivières, après le passage de la tempête Eleanor qui a fait cinq morts, dont un pompier.

Les pluies devaient continuer de tomber en plein retour de dizaines de milliers de vacanciers attendus samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sports d'hiver avant 09h00 ou après 16h00.

A Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le Sud-Ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé.

Le courant a été rétabli en Corse où jusqu'à 11.000 foyers ont été touchés par des coupures d'électricité.