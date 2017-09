Elections sénatoriales : mode d'emploi «

Les élections sénatoriales ont lieu ce dimanche pour renouveler la moitié des élus de la Haute assemblée, au terme d'un marathon électoral 2017 qui a bouleversé le paysage politique.

Seuls 76.359 "grands électeurs" sont appelés à voter dans les 38 départements métropolitains et six départements et collectivités d'outremer concernés, auxquels s'ajouteront six sièges des Français hors de France et un siège vacant. 171 sénateurs, sur un total de 348, doivent être renouvelés cette année pour un mandat de six ans.

Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les départements qui élisent un ou deux sénateurs (35 sénateurs au total) et à la proportionnelle au-delà (136).