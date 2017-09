Emmanuel Macron: "À Saint-Martin, le retour à la normale est notre priorité absolue" «

Emmanuel Macron est arrivé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en début d'après-midi (heure française). Sur le tarmac de l'aéroport, le chef de l'État a pris la parole et répondu aux critiques, nombreuses, qui touchent le gouvernement sur sa gestion de la crise depuis le passage de l'ouragan Irma. La tempête a ravagé les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le chef de l'État souhaite un "retour à la vie normale" au plus vite.