Emmanuel Macron, candidat En Marche! «

Emmanuel Macron, 39 ans, se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Candidat du parti En Marche! il se positionne plutôt au centre de l'échiquier politique "classique". Plus jeune candidat de cette élection, Emmanuel Macron a été pendant le quinquennat Hollande ministre du l'Économie avant d'annoncer sa démission l'été dernier, en vue de se présenter à la présidentielle.

Mis en place d’un système de retraites universel, avec des règles communes de calcul des pensions. Les 37 régimes de retraites existants seraient fondus en un seul, l’âge légal de départ à la retraite maintenu (62 ans) tout comme le niveau des pensions. Réforme du code du travail : définition d'un socle de droits régis par la loi. Ensuite, la primauté est donnée aux accords d'entreprise. Abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés à 25%. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires en cinq ans (50 000 dans la fonction publique d'Etat, 70 000 dans la fonction publique territoriale). Exonération de cotisations sociales les heures supplémentaires Création d’une assurance-chômage universelle et ouverte à tous : indépendants, agriculteurs, entrepreneurs.

Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Diplômé à 24 ans de l’Institut d’études politiques de Paris, il étudie ensuite à l’ENA de Strasbourg dont il sort diplômé en 2004. A la suite de ses études il commence sa vie professionnelle en tant qu’inspecteur des finances. En 2008 il est engagé comme banquier d’affaires par la banque Rothschild & Cie.

Soutien de François Hollande pour l’élection présidentielle de 2012 il devient en mai 2012 secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il y restera deux ans avant d’être nommé ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique par Manuel Valls en aout 2014 devenant ainsi le plus jeune ministre de l’Économie depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1962. Durant son séjour à Bercy il fait voter le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, aussi appelé "loi Macron". Cette loi, qui modifie la réglementation concernant le travail le dimanche, les transports et le permis de conduire ou encore l’ouverture du marché d’autocar, ne fait pas l’unanimité dans la majorité présidentielle et sera finalement adoptée grâce au 49.3 par Manuel Valls.

En avril 2016, il fonde son mouvement politique, En marche !, puis démissionne le 30 août de ses fonctions de ministre. Le 16 novembre 2016 il annonce vouloir se présenter à l’élection présidentielle de 2017.

Fondateur de son mouvement politique En Marche!