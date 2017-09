Emmanuel Macron et la polémique contre les "fainéants" «

Toujours en baisse dans les sondages, Emmanuel Macron continue d?être critiqué de toute part. Un éditorialiste du New York Times vient de prédire son échec en parlant « de beaucoup de français de hérissés par ses accents monarchiques » et la polémique autour de la phrase du chef de l?état qui dit ne vouloir réformer et ne céder « ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes » continue de prendre de l?ampleur. Les explications de Christophe Garnier