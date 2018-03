Emmanuel Macron : « Le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français »

Emmanuel Macron lors de la cérémonie d?hommage national à l'hôtel des Invalides ce mercredi 28 mard 2018 : « Nous pensons en cet instant, à ces blessés, à ces morts, nos morts et à leurs familles dans le recueillement (...) Accepter de mourir pour que vivent des innocents, tel est le cœur de l?engagement du soldat (...) Sa mère, apprenant qu'un gendarme accomplissait ce geste, a instinctivement reconnu son fils (...) Un soldat aussi aguerri, gendarme d'élite, sentait sûrement qu'il avait rendez-vous avec la mort (...) Le lieutenant-colonel Beltrame avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines (...) Une gendarmerie qui, cette fois encore, s'est illustrée par sa maitrise et sa force (...) Les Français n'oublient pas non plus le tribut payé par toutes nos forces de sécurité sur le sol national (...) Il avait juré de faire corps avec un idéal plus grand et plus haut : le service de la France (...) Le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français (...) Il s'agit là d'une nouvelle épreuve, mais notre peuple en a surmonté beaucoup d'autres (...) Colonel Arnaud Beltrame, au nom de la République française, nous vous faisons Commandeur de la Légion d'honneur »