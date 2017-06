Nicolas Hulot et Anne Hidalgo ont inauguré, ce dimanche, au Parc des expositions de la Porte de Versailles, la 18e édition du salon Emmaüs. Le ministre de l'écologie a promis de travailler à faire sauter les verrous réglementaires et législatifs, afin que les expériences lancées par Emmaüs ne soient plus des initiatives isolées, mais deviennent la norme.