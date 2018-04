Enfants des rues de plus en plus violents «

Ils ont entre 10 et 17 ans, vivent dehors et se droguent dans ce quartier du nord de paris. Depuis un an la ville a tout essayé pour leur venir en aide à coût de subventions et de plan d'action mais rien n'y fait . Aujourd'hui Anne Hidalgo et le maire du 18e arrondissement lancent un cri d'alarme au 1er ministre Edouard Philippe dans un courrier pour aider ces enfants des rues.