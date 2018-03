Entrainements pour les élèves de l'école des officiers de la gendarmerie nationale «

Crée en 1918, l'école des officiers de la gendarmerie nationale assure la formation de plus de 300 élèves chaque année. Entre exercices pratiques et gestion des situations de crises, ils seront bientôt officiers et devront gérer des équipes et faire face à toutes les situations. Une formation exigeante et depuis vendredi, un nom résonne dans l'école celui d'Arnaud Beltrame, sorti major de promotion en 2002.