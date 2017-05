Esclavage : Bordeaux se remémore «

Les commémorations sur l'esclavage se tiennent toute la semaine en France et particulièrement ce mercredi avec le discours de François Hollande en présence du président élu Emmanuel Macron. Dans les villes qui ont eu un passé négrier, cette partie de l'histoire est très importante, notamment à Bordeaux, où le musée d'Aquitaine consacre une immense partie de ses ?uvres à la traite négrière. Le devoir de mémoire est de plus en plus commenté. Reportage Antoine Estève et Jérôme Rampnoux à Bordeaux.