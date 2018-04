Filière jihadiste de Lunel: une relaxe et jusqu'à sept ans de prison pour cinq prévenus «

Quatre hommes ont été condamnés, et un cinquième a été relaxé.

Quatre hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement et le cinquième a été relaxé, à l'issue du premier procès de la filière de Lunel, commune de l'Hérault dont une vingtaine de jeunes étaient partis faire le jihad en Syrie.

Le tribunal correctionnel de Paris a considéré, vendredi 13 avril, que deux d'entre eux, par leurs discours et leur diffusion de la propagande du groupe jihadiste Etat islamique, avaient encouragé les départs en Syrie. Ces deux hommes, Hamza Mosli et Jawad Salih, ont été condamnés respectivement à sept et cinq ans.