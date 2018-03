Fonctionnaires, cheminots : 47 800 manifestants à Paris «

La manifestation nationale des cheminots et celle pour la défense de la fonction publique ont rassemblé à elles deux 47 800 personnes à Paris, selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont CNEWS. Au total 500 000 personnes ont défilé dans toute la France, selon la CGT. Ils étaient 323 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur

Dans le détail, la manifestation des cheminots a rassemblé 13.100 personnes et celle des fonctionnaires 34 700, selon ce comptage. La police, elle, a recensé 49 000 manifestants à Paris, et la CGT 65 000.

"Plus de 500 000" manifestants en France, selon la CGT

"Plus de 500 000" manifestants ont défilé en France jeudi pour défendre les services publics, le statut des fonctionnaires et celui des cheminots, rejoints par des lycéens, des retraités, des avocats et des personnels de santé, selon le décompte définitif de la CGT.

La fédération CGT de la Fonction publique s'est également félicitée dans un communiqué de "pointes à plus de 60% (de grévistes) dans certains secteurs professionnels". La CGT Cheminots a de son côté annoncé "plus de 25.000 personnes" dans la manifestation nationale des cheminots à Paris.