Fourmies facilite les moyens de mobilité des chômeurs «

Faciliter les moyens de mobilité des chômeurs pour favoriser le retour à l'emploi : telle est la politique mise en place par Fourmies. Cette petite ville du Nord connaît l'un des plus fort taux de chômage en France et a décidé de prendre les choses en main, à travers notamment un garage solidaire ou encore une auto-école sociale. Reportage sur place, Damien Deparnay et Gautier Delobette.