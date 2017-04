​François Asselineau, candidat de l'Union Populaire Républicaine «

François Asselineau, 60 ans, est le candidat de l'Union Populaire Républicaine (UPR) à la présidentielle de 2017. Il se définit comme le seul candidat du "Frexit".

1. Quitter l'OTAN, l'euro et l'Union européenne pour le "redressement de la France".

2. Augmentation du SMIC (de 1 153 € net par mois à 1 300 € net par mois).

3. Nationaliser des pans entiers de l'économie : Engie, Orange, TF1, APRR, Cofiroute, Suez Environnement...

4. Assurer un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français.

5. Construction de 80 000 logements sociaux supplémentaires par an.

Né le 14 septembre 1957 à Paris, François Asselineau est marié et père de deux enfants. Il est diplômé de l'ENA et de HEC, puis a commencé sa carrière dans l'administration comme inspecteur des finances en 1985. Quatre ans plus tard, il devient directeur général du Crédit national. Il a notamment travaillé dans les cabinets ministériels de Gérard Longuet et Françoise de Panafieu avant de rejoindre Charles Pasqua au Conseil général des Hauts-de-Seine comme directeur de cabinet de 2001 à 2004. Elu conseillé de Paris en 2001, il siège en tant que non-inscrit, avant de rejoindre brièvement l'UMP. Après être passé par différents mouvements, il fonde son propre parti le 25 mars 2007 : Solidarité et progrès. Invité surprise de cette présidentielle grâce à ses 587 parrainages, François Asselineau est toutefois crédité de 0,5 % d'intention de vote dans les sondages.

François Asselineau est président du parti qu'il a fondé : l'Union Populaire Républicaine.