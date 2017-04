François Fillon, candidat Les Républicains «

François Fillon, 63 ans, se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a gagné, en novembre 2016, la primaire de la droite et du centre face à Alain Juppé. Il représente le parti Les Républicains à l'élection présidentielle de 2017.

1. Réduction des dépenses publiques de 100 milliards d'euros en cinq ans. Remplacer un départ d’agents publics sur deux en moyenne à l'échelle des fonctions publiques, ce qui permettra de réduire de 500 000 le nombre d’emplois publics en 5 ans tout en maintenant un niveau de recrutement significatif sur la période.

2. Baisse des charges et impôts sur les entreprises de 40 milliards d'euros. Suppression de l'ISF (Impôt de solidarité sur la fortune)

3. Mettre fin à la durée légale du travail à 35 heures et laisser chaque entreprise décider de son temps de travail par la négociation et la signature d’accords collectifs.

4. Retraites : faire passer progressivement l’âge légal à 65 ans. Les personnes ayant commencé à travailler jeunes pourront prendre leur retraite dès 63 ans.

5. Réduire l'immigration légale au strict minimum. Inscrire dans la Constitution le principe de quotas fixés par la loi, plafonnant le nombre de titres de séjour pouvant être délivrés chaque année au titre de l'immigration professionnelle et familiale, en fonction des capacités d'accueil de la France et des capacités d'intégration des demandeurs.

François Fillon est né le 4 mars 1954 au Mans dans la Sarthe. En 1976, il décroche une maîtrise de droit public au Mans, puis obtient son DEA à Paris l'année suivante. En 1976, il devient assistant parlementaire auprès du député de la Sarthe, Joel Le Theule. Lorsque ce dernier est nommé ministre des Tran­sports, François Fillon est nommé chargé de mission du cabinet ministériel. En 1981, il est élu pour la première fois député (RPR) de la Sarthe. En 1983, il sera élu maire de Sablé-sur-Sarthe. Dix ans plus tard, il sera nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, il sera ministre des Affaires sociales et du Travail puis Ministre de l'Education nationale. En 2004, il est élu sénateur (UMP) de la Sarthe. Entre 2007 et 2012, il sera Premier ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le 27 novembre 2016, il remporte le second tour de la primaire de la droite et du centre et devient le candidat pour l'élection présidentielle de 2017.

Député (LR) de Paris, élu dans la 2ème circonscription - Élu en 2012