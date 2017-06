GM&S : 10 millions d'euros investis «

Les constructeurs automobiles Renault et PSA ont confirmé le montant des commandes promises pour pérenniser le site de l'équipementier automobile GM&S, menacé de liquidation, et ont prévu d'y investir 10 millions d'euros, a annoncé mardi soir le ministère de l'Economie après une réunion de crise à Paris. Les discussions qui se sont tenues à Bercy entre des syndicalistes et le secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie Benjamin Griveaux se sont prolongées dans le bureau du ministre Bruno Le Maire pendant 45 minutes jusqu'à près de minuit, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministre.