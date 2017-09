GM&S : les salariés expriment leur déception «

Le repreneur de l'usine GM&S de la Souterraine, dans la Creuse, a pris possession du site ce lundi, mais les salariés ne sont pas d'accord avec le plan de reprise validé par le tribunal de commerce la semaine dernière. 120 postes sont conservés sur 277, et les salariés veulent beaucoup plus... notamment des engagements sur les emplois, avec plus de postes conservés, et un bonus financier pour ceux qui seront licenciés. Reportage, dans l'usine, d'Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.