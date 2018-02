Grève chez Air France : beaucoup de vols annulés jeudi «

Air France prévoit l'annulation de la moitié de ses vols long-courriers au départ de Paris jeudi, en raison de la grève pour les salaires qui concernera aussi bien les pilotes que les personnels navigants et au sol, a annoncé la direction mercredi. Air France prévoit d'assurer 75 % de son programme de vols, dont 50 % de ses vols long-courriers au départ de Paris, 75 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 85% de ses vols court-courriers.