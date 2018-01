Grève des EHPAD: le témoignage d'une aide-soignante «

Les EHPAD sont en grève mardi 30 janvier. Les personnels veulent dénoncer les mauvaises conditions de travail, qui se dégradent de plus en plus. Certains soignants libèrent la parole et dévoilent ce qu'il se passe à l'intérieur de ces établissements. Parmi eux, Sophie, une aide-soignante qui a accepté de témoigner à visage masqué. Un reportage de Stéphanie Rouquié.