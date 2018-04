Grève SNCF : le gouvernement répond «

Edouard Philippe a déclaré mardi entendre "autant les grévistes" que "ceux qui veulent aller travailler", saluant les "clients et usagers de la SNCF" qui ont "des jours difficiles" en raison des grèves. "Je dois dire que j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève. Plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, veulent continuer à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir", a déclaré le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.