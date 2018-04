Grève SNCF : prévisions pour ce dimanche «

1 TGV sur 5, 1 intercités sur 5 ainsi que 1 train sur 3 pour les transiliens et les TER sont prévues par la SNCF qui prévoit 35 % de grévistes pour ce dimanche.

Ces chiffres annoncent un trafic moins perturbé que lors de la première séquence de grèves mardi et mercredi derniers. Les régions les plus touchées seront la Bourgogne, Paca, la Normandie et le Limousin. Sur les lignes internationales, essentiellement Thalys et Eurostar, trois trains sur quatre rouleront.