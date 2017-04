Grippe aviaire : le vide sanitaire débute dans le Sud-Ouest «

Plus aucun palmipède dans les élevages de plus d'un millier de communes du Sud-Ouest. Cette mesure est mise en place à partir d'aujourd'hui dans cinq départements pour tenter de juguler définitivement l'épizootie. Les bâtiments doivent être vidés pour être "nettoyés et désinfectés".

Ce vide sanitaire "obligatoire" de six semaines, annoncé dès février par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, prévoit que soit interdite toute mise en place de palmipèdes dans les élevages et que les bâtiments soient vidés pour être "nettoyés et désinfectés".

Le retour des animaux est prévu à partir du 29 mai, ce qui devrait permettre d'assurer la présence du foie gras du Sud-Ouest sur les tables pour les fêtes de fin d'année.