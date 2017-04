Guyane : le collectif assouplit le blocage "total" «

Au nouvel appel à la levée des barrages du gouvernement, le collectif "Pour que la Guyane décolle" répond par une nouvelle journée de blocage général. Face aux difficultés logistiques d'une telle opération et aux critiques de plus en plus fortes, le collectif a pris la décision d'assouplir le "blocage total" promis pour la journée, afin de ne pas se mettre la population à dos.