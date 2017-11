Harcèlement : les plaintes en forte hausse «

Les services de gendarmerie connaissent une forte hausse des affaires de violences sexuelles et de harcèlement. Une situation notamment liée à la libération actuelle de la parole des femmes. Après le hashtag Balancetonporc sur Twitter, elles sont de plus en plus nombreuses à dénoncer leurs agresseurs, notamment au travail. Et à porter plainte aussi. Une procédure souvent très douloureuse. Reportage à Bordeaux d'Antoine Estève et de Jérôme Rampnoux.