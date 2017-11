Harcèlement scolaire : une victime témoigne «

Instaurée par Najat Vallaud-Belkacem en 2014 alors qu'elle était ministre de l'Education nationale, la journée nationale "Non au harcèlement" sensibilise contre le harcèlement en milieu scolaire. Cette année est donc la 3e journée. Julien va bientôt avoir trente ans. Au collège et à un degré moindre au lycée, il a été harcelé. Ces épisodes, ont été un vrai traumatisme pour lui. Il dit : "Je n'aurais jamais d'adolescence, ils, elles m'ont bousillé une partie de ma vie". Aujourd'hui, Julien vit avec cette fracture morale et psychologique. Il est sous anti-dépresseurs depuis l'âge de treize ans. Un reportage de Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau.