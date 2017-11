Hausse des accidents de la route liés aux poids lourds «

C'est une véritable opération "coup de poing" contre les poids lourds. Une trentaines d?unités de gendarmerie et de douanes ont mené, ces dernières 48 heures, des opérations nationales de contrôle sur l?ensemble de l?axe Atlantique Paris-Espagne. Ils veulent vérifier notamment la réglementation sur les temps de roulage, mais aussi durcir le ton contre le non respect des distances de sécurité, après une série d?accidents sans précédent, depuis le mois de septembre. Reportage sur la route, avec Antoine Estève et Jérome Rampnoux.